Domenica sera Lazio e Inter si giocano punti importanti. Considerando anche l’impegno di Coppa Italia dei nerazzurri la squadra di Inzaghi sembra più in forma (l’ultimo ko in campionato è arrivato proprio nel match d’andata a Milano) ed è favorita a 2,35. La lavagna è quindi equilibrata con il pari a 3,55 e il «2» a 2,95. Particolare attesa per la sfida tra i bomber Immobile e Lukaku. Un gol della capocannoniere della Serie A vale 2,50, mentre una rete del belga vale 3,00 volte la posta.