Manovre in corso anche per le uscite in casa Lazio. Tra quelli con le valigie pronte c'è Marcos Antonio, per il quale si sta facendo avanti il Flamengo. A scriverlo oggi è il Corriere dello Sport. Lotito vorrebbe cederlo a titolo definitivo, mentre al centrocampista - arrivato solo un anno fa per circa 8 milioni di euro, ma le cui caratteristiche non si sono sposate col 4-3-3 di Sarri - andrebbe bene pure un prestito. Infatti proprio su questa formula si stanno orientando i primi approcci del club brasiliano. Con l'uscita di Marcos Antonio e degli altri giocatori fuori dal progetto, la Lazio punterà poi a rivoluzionare il centrocampo, per assecondare le richieste del tecnico.