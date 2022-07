Mancano un paio di tasselli alla Lazio per completare la rosa. Uno è il secondo (o primo?) portiere. Provedel è il profilo su cui il club ha virato da giorni, dopo i fallimenti nelle trattative per Carnesecchi e Vicario. Il portiere dello Spezia freme per venire a Roma, con la prospettiva di giocare in Europa. Ha già un'accordo con i biancocelesti, ma quello tra le società ancora non c'è.



In un intrigo che coinvolge anche la Sampdoria, l'affare rischia di ingarbugliarsi. La società spezzina infatti libererà il classe '96 solo quando avrà la certezza di un sostituto da inserire immediatamente. E l'obiettivo individuato dal club - al momento l'unico, senza una possibile alternativa - è Wladimiro Falcone della Samp. Per cercare di sbloccare la questione lo stesso Lotito ha già bloccato proprio il blucerchiato, provando ad inserirlo nella trattativa e girandolo così ai bianconeri. Una via che consentirebbe anche di chiedere uno sconto per lo stesso Provedel, per il quale gli aquilotti liguri voglio almeno 5 milioni, visto che dovranno versarne lametà all'Empoli per precedenti accordi. Insomma, una matassa che andrà sbrogliata un filo alla volta, nell'interesse comune di arrivare al più presto ad una soluzione che accontenti tutti.