Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma: "Luiz Felipe in under-21? Se lo merita, faticava in Serie B all'inizio, l'anno scorso ha fatto un campionato eccezionale. Ora due infortuni lo hanno limitando, si sta mettendo in pari coi compagni. Con Acerbi non ci ho ancora parlato, conoscendolo ci sarà rimasto male per la non convocazione, aveva giocato bene l'ultima partita. Posso dirgli di continuare così, di far parlare il campo, il suo turno arriverà di conseguenza".



SU PAROLO - "Parolo, che le ultime due è stato in panchina, lo considero sempre un titolare. Ha sempre giocato, anche a gara in corso ha dato il suo contributo".