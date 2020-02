Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia dell'impegno di campionato contro il Bologna:



ACERBI E LULIC – “Non è stata una settimana semplice. Domani avremo qualche defezione, Acerbi non ci sarà, la decisione è già presa. Lulic mancherà ancora per un po’ di tempo”.



MARUSIC E MILINKOVIC – “Per Jony e Milinkovic ho buone sensazioni. Marusic penso che non ci sarà. Se per Acerbi e Lulic eravamo predisposti a non averli, l’indolenzimento di Marusic ci ha un po’ sorpreso. Era un giocatore molto utile in questo momento. Oggi cercheremo di vedere come sta ma non prenderemo rischi eccessivi con tante partite ancora da giocare”.



IMMOBILE – “Immobile ha avuto un’influenza molto forte, che ieri sembrava risolta e passata”.



CAICEDO – “Sta bene, è a disposizione. Ieri ha fatto un controllo che era programmato”.



VAVRO – “Giocare a Marassi non era facile e se l’è cavata molto, molto bene”.



ESTERNI – “Quando ci è venuto a mancare Lulic, ci è mancata fisicità che abbiamo compensato con Marusic a destra. Domani potrebbero giocare insieme Lazzari e Jony. Anche Lukaku sta bene”.