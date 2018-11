15 gol in meno rispetto alla scorsa stagione, i numeri condannano Inzaghi e la sua Lazio, che pure rimane al quarto posto. Non solo, in queste ore il tecnico è stato al centro delle polemiche per i suoi cambi contro il Milan: all'ambiente non è andato giù l'atteggiamento conservativo dell'allenatore piacentino, che ha tolto Milinkovic Savic e Luis Alberto.



POLEMICHE - Come riporta il Messaggero, Contro i rossoneri, appena uscito Milinkovic i passaggi sono crollati da 15 a 1, le occasioni da 11 a 4 nella metà campo avversaria. Prima del 65’ la Lazio aveva creato gioco (57% di possesso e 60% di dominio territoriale), tirato 21 volte in porta, centrata invece solo da una prodezza last minute di Correa. Contro il Milan senza 7 titolari forse serviva di più: più Milinkovic in campo, tanto per iniziare.