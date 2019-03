Dopo la gara con il Parma, l'allenatore della Lazio Inzaghi ha parlato a Sky Sport: "I ragazzi sono stati bravi, perché affrontavamo una partita importante, ma siamo riusciti a chiuderla già al primo tempo. Sono rimasti concentrati e lucidi. Di volta in volta cerco di scegliere chi sta meglio per la partita, in questo momento stanno molto bene i tre di centrocampo e infatti li ho schierati. In panchina ci sono comunque ragazzi che lavorano bene giorno dopo giorno, poi sta a me scegliere chi schierare fra loro. Per essere squadra tutti quanti devono dare un amano e aiutarsi. Oggi Caicedo e Correa non hanno segnato, ma sia in fase di possesso che di non possesso hanno fatto una grande partita. Mi sono complimentato con loro, certo, mi avrebbe fatto piacere se avessero fatto gol, ma al di là dei gol contano le prestazioni. A Firenze avevamo giocato bene, ma ci mancavano i punti e oggi li abbiamo recuperati. Ogni stagione ha una storia a sé, nelle prime quindici partite giocavamo con Luis Alberto dietro a Immobile, poi ho deciso di arretrarlo. Poi c'è Correa, che in questo stato di forma deve giocare, non è giusto usarlo part time. Ho una rosa ampia, Parolo è la terza partita di fila che va in panchina, ma sa di essere fondamentale per questa squadra e infatti tre partite fa era in formazione. Luis Alberto? L'anno scorso ha fatto tanti gol, quest'anno è un po' in ritardo sulle reti, ma non dimentichiamoci degli infortuni che ha avuto. Sa unire qualità e quantità, è un generoso. La voce? Va meglio, oggi mi hanno fatto urlare poco, sono stati talmente bravi".