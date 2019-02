Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Empoli: "Il primo tempo è stato fatto bene. Probabilmente dovevamo fare un gol in più, nella ripresa abbiamo perso un po' di lucidità, ci siamo un po' allungati. Non ricordo parate di Strakosha ma l'Empoli è una squadra ben allenata, ha tenuto più possesso di noi. Siamo stati bravi a soffrire pur non avendo subito occasioni. Sono arrivati sei punti, fra Frosinone e oggi, importanti. Avevo acciaccati a fine primo tempo, però chi ha giocato e sono entrati mi hanno dato tante risposte".



Che tipo di risposte ha avuto di chi aveva trovato poco spazio e da chi è arrivato?

"Abbiamo vinto le ultime due partite 1-0 e i due gol decisivi li ha fatti Caicedo, giocatore che l'anno scorso subiva qualche critica ingiusta. Caicedo è un professionista esemplare che so che quando lo chiamo in causa dà queste risposte. Sostituire Immobile non è semplice ma ha dato grandi risposte come gli altri".



Ha chiesto lei che fosse Caicedo a battere i rigori?

"I nostri rigoristi sono Immobile e Luis Alberto. C'erano Lulic, Romulo e Correa che potevano batterli. Caicedo stamattina mi ha detto che se la sarebbe sentita se fosse arrivato un rigore. Correa e Caicedo sono due attaccanti che vogliono fare sempre gol, si sono presi una bella responsabilità e mi sarei arrabbiato lo avesse sbagliato. Sono comunque felice per Caicedo".



Cosa è cambiato rispetto alla squadra dell'anno scorso?

"L'anno scorso partite del genere le avremmo vinte più largamente, ora invece lottiamo. Siamo in lotta su tutti i fronti, si lotta tutti insieme. Stasera ho avuto grandi risposte da chi aveva giocato meno". Tanti disimpegni sbagliati. Deconcentrazione, presunzione o poca lucidità?

"Bisogna tenere il possesso e rischiare qualche giocata. Sono rischi che si possono correre".



Che caratteristiche devono temere le avversarie della sua Lazio?

"Il gruppo che soffre assieme e che vuole arrivare in fondo alle competizioni. Malgrado mancassero Luis Alberto, Immobile e Parolo, oltre a Lukaku, sappiamo soffrire. All'andata dopo aver perso le prime due partite con Napoli e Juve abbiamo vinto 1-0 contro Frosinone ed Empoli. E' una squadra matura".



Immobile ce la farà con il Siviglia?

"Penso di sì Immobile, penso di sì Luis Alberto, Parolo rientrerà dalla squalifica. Ci sarà da valutare Milinkovic-Savic che ha chiesto il cambio come Caicedo, Correa che ha giocato con una fasciatura abbondante. Adesso dopo tre partite in sei giorni e mezzo avremmo una settimana per preparare la gara con il Siviglia".