Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato a Sky dopo la vittoria ottenuta contro il Sassuolo. "La Lazio segna tanto nel secondo tempo perché ho giocatori importanti. Oggi è entrato Caicedo, avrebbe meritato di essere titolare ma c'è Immobile. Ha accettato la panchina con grande umiltà, gli ho dato 14 minuti ed è stato decisivo. Onore a questi calciatori che quando li chiami in causa si fanno sempre trovare pronti. Ho dovuto fare subito due cambi nella ripresa, avevo due giocatori ammoniti e paura di rimanere in dieci. Ho portato a casa il risultato, ma dovevamo farlo prima del 91'. Ero molto arrabbiato a fine primo tempo per il gol subito, una squadra che ambisce a certe posizioni in classifica non si può permettere di prendere queste reti. Quali ambizioni ha la Lazio? Io guardo avanti, a Roma c'è stata qualche polemica per dei risultati mancati. Ero molto tranquillo perché avevo detto che continuando a giocare come giocavano, sarebbero arrivate le soddisfazioni. Questa è la quinta vittoria di fila, bisogna aver voglia di vincere di migliorarsi. Giovedì c'è il Cluj in Europa League, ce la giocheremo e dobbiamo sempre guardare avanti. Bisogna alzare la famosa asticella. Pippo? Sta facendo grandissime cose mostrando un grandissimo gioco, a memoria non ricordo una squadra di Serie B che dopo 13 partite ha sei punti di vantaggio sulla seconda. Lui è bravissimo, presto tornerà in Serie A".