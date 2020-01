Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla a Sky Sport dopo la vittoria all'ultimo respiro sul Brescia: "Credo che la squadra ci abbia creduto fino alla fine. Sapevamo fosse una partita difficile, nella ripresa, con l'uomo in più, abbiamo faticato e dovevamo muovere di più la palla, su un campo difficile, non in perfette condizioni, un po' ghiacciato. Era una partita trappola, contro una squadra organizzata".



SUI GOL PRESI - "Gol subiti con troppa semplicità? Penso di sì. Oggi non c'erano avvisaglie sul gol preso, c'è stata un'incertezza tra Luiz Felipe, che era su Balotelli, e Berisha. Poi sono stati bravi i ragazzi a crederci fino alla fine, il Brescia si è difeso molto basso e non muovendo la palla come al solito abbiamo faticato. Se siamo da scudetto? La nostra prima cosa è quella di cercare di crescere quotidianamente. E' normale che dopo 2 trofei in un anno le pretese sono altre, noi andiamo avanti così e vediamo, in un campionato difficile. Vogliamo centrare la Champions".



LE 9 VITTORIE DI FILA - "Bello essere nella storia, bello per la classifica, bello per le statistiche. Ci tenevamo".