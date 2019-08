Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi presenta in conferenza stampa la sfida contro la Sampdoria: "Con quali presupposti partiamo? Quello che è stato in questi tre anni è passato. Abbiamo fatto grandi cose, con vittorie e piazzamenti, dobbiamo cercare di migliorare la classifica finale arrivando in Champions. Non dobbiamo guardarci indietro, i ragazzi sanno che siamo la squadra che ha vinto di più dopo la Juve. Tutti i campionati sono diversi uno dall'altro. Vogliamo migliorarci, sappiamo che anche le squadre medie si sono rinforzate. Sono molto soddisfatto per la squadra e di come si sono allenati. Ho avuto grande disponibilità dai nuovi. Lazzari è stato avvantaggiato, gli altri venendo da altri campionati ci metteranno un po' di più. Però sono molto soddisfatto. Non ci saranno Wallace, Jony e Lukaku. Jordan l'ho visto bene, tra un po' tornerà in gruppo. Caicedo e Leiva stamattina hanno fatto l'intera seduta, ho avuto riscontri positivi. Ho ancora qualche dubbio in regia, ho tre calciatori in quel ruolo. Marusic è da martedì che si allena bene, ma ha un mese in meno di preparazione. Lazzari ha dato grande disponibilità. Griglia di partenza? Questo è il quarto anno, in questo mese e mezzo si parla poco della Lazio. Sappiamo che siamo dietro in griglia, ma per quello che ho visto saremo lì a giocarci i posti che contano. Per gli altri partiamo dietro. Rosa completa? C'è un grandissimo rapporto con la società, parliamo tutti i giorni. Se ci sarà l'occasione faremo qualcosa in avanti, anche se nei prossimi giorni Caicedo dovrebbe rinnovare il contratto. Poi ho due calciatori giovani come André Anderson e Adekanye. Purtroppo il mercato è ancora aperto, avrei preferito che si chiudesse in anticipo. Calendario? L'inizio di campionato non è proprio uguale all'anno scorso, ma poco ci manca. Sappiamo che avremo un inizio molto impegnativo. Di Francesco è un allenatore che rispetto molto, ci conosciamo da tanto tempo, è molto preparato. Milinkovic? È un nostro top player, che ha fatto 35 giorni straordinari. In Germania ha avuto questo problema all'anca, da martedì è tornato in gruppo molto bene. Se domani mi darà garanzie partirà dal primo minuto. Vavro? Mi porterò fino a domani il dubbio tra Luiz Felipe e Vavro, il quale sta dando grande disponibilità, sta facendo bene, chiede consigli. La Samp è una squadra aggressiva, non sarà semplice: Marassi è uno stadio caldo, dovremo essere bravi a disputare una partita da Lazio. Correa è in continua crescita, aveva chiuso bene la stagione e si sta allenando al meglio dall'inizio, spero possa ancora migliorare: è un elemento di estro, libero di svariare per il campo sempre in tandem con l'altro attaccante. Chiedo aggresività, è impossibile possa esserci per 90', in alcuni momenti della partita cambieremo modo di giocare. La Samp è una squadra organizzata ma vogliamo esordire nel migliore dei modi".