La Lazio trova 3 punti importanti contro la Fiorentina di Pioli, in una settimana complicata dalle sconfitta contro Roma ed Eintracht. Dopo le fatiche di Europa League, la Lazio godrà di due giorni di riposo per recuperare le forze. Inzaghi ha concesso ai suoi di tornare a Formello, nel quartier generale biancoceleste, mercoledì pomeriggio.



PROGRAMMA LAZIO - Allenamenti previsti fino a sabato, approfittando della sosta. Occhi puntati su Jordan Lukaku: il belga, fuori dalla lista della Serie A, potrebbe tornare utile e rientrare in gruppo. Inzaghi lo aspetta: potrebbe donare quell'accelerazione che a volte, in questa stagione, è mancata.