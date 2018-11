Parlando in conferenza stampa il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato del pareggio per 1-1 ottenuto contro il Sassuolo.



VINCERE - "Per noi era importantissimo vincere, ma sapevamo che il Sassuolo è un’ottima squadra. Dopo il vantaggio gli abbiamo concesso un gol troppo facile. C’è rammarico per l’occasione persa in classifica".



GUIZZO - “Abbiamo creato tanto, ma c'è mancato il guizzo vincente. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, Abbiamo anche avuto alcune ripartenze importanti, ricordo l’ultima di Correa su cui è stato fischiato fuorigioco".



MILINKOVIC - "Si è impegnato, ha corso tanto, ha dato quantità e qualità. Sergej sta crescendo ed è stato importante così come Immobile, Luis Alberto e tutti gli altri”.