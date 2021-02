La Lazio stamattina dopo la classica analisi video degli avversari è scesa in campo a Formello per le prove tattiche effettive saltate ieri pomeriggio. C'è grande concentrazione nel quartier generale biancoceleste. Intensità quasi massimale nella sgambata di stamani che è piaciuta molto a Inzaghi e i suoi collaboratori durante le prove tattiche in ottica Bayern Monaco.



LE PROVE - Dalle ore 11:00 circa stamani la Lazio ha provato il definitivo 11 anti Bayern. Riscaldamento a secco, rapidità e torello, poi tutti schierati. In base alla distribuzione dei fratini, non ci sarà nessuna novità rispetto alla vigilia. Tra i pali Reina. Davanti all'estremo difensore spagnolo confermato il terzetto formato da Patric, Acerbi e Musacchio. A centrocampo tornerà Lazzari, con Marusic che vorrà spostato di nuovo sull'out mancino. Il cuore della mediana sarà affidato neanche a dirlo a Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, mentre in attacco ancora fiducia alla coppia Correa-Immobile.



Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.



A disp.: Strakosha, Alia, Parolo, Hoedt, Fares, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Pereira, Lulic, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.