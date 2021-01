Mentre la sua Lazio si prepara per la sfida contro il Parma, Inzaghi è destinato a raggiungere ancora una volta il mito Dino Zoff nella storia del club capitolino. Con quella di oggi al Tardini infatti il tecnico piacentino raggiungerà quota 176 panchine in Serie A. Come riporta Il Messaggero, in questo modo Inzaghi aggancerà proprio Zoff al primo posto di questa speciale graduatoria in salsa biancoceleste. Se si considerano invece tutti i campionati italiani e non solo la Serie A, allora il primato appartiene ancora a Juan Carlo Lorenzo. L'argentino guidò la Lazio a più riprese (dal '62 al '64, dal '68 al '71 e nell'84-'85) per ben 184 gare.