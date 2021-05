Archiviata la sconfitta del derby non senza polemiche, la Lazio si ritrova di nuovo alla vigilia di un match. Domani alle 20:30 i biancocelesti scenderanno all'Olimpico per il recupero della 25esima giornata di Serie A contro il Torino. Ecco come Simone Inzaghi ha presentato la partita ai canali ufficiali del club capitolino:



"Sicuramente noi veniamo da una grande delusione per il derby perso. Domani abbiamo l'ultima partita all'Olimpico e dovremo onorare il campionato. Abbiamo visto in queste ultime gare il Parma con noi o il Cagliari col Milan che stanno dando tutto. Vogliamo allungare le vittorie consecutive in casa e daremo il massimo".



Sulle condizioni fisiche dei calciatori: "Sicuramente adesso è presto per dire qualcosa sulle condizioni dei calciatori. Non ci sarà Acerbi, non solo per squalifica, ma anche per l'infortunio del derby. Sicuramente non ci sarà Correa, mentre per gli altri valuteremo ciò che ci dirà il campo".