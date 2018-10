Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, analizza a Sky Sport il pesante ko di Francoforte: "C’è rammarico perché secondo me potevamo fare meglio, senza questi episodi probabilmente non avremo perso. Anche in dieci abbiamo avuto l’occasione con Correa per pareggiare, poi l’arbitro ha chiuso la partita facendoci rimanere in nove. Quel fallo credo fosse da giallo. Non cerchiamo alibi, ma dispiace perché i primi 25 minuti avevamo fatto una buona gara. Quando la squadra gioca come sa fare riusciamo a garantire buone prestazioni, oggi ci siamo persi. L’attenzione va allenata quotidianamente, sono arrabbiato per il primo gol perché abbiamo perso la marcatura. Però, nonostante il girone competitivo, sono sicuro che passeremo il turno. Bisogna sempre fare tesoro di queste esperienze: stiamo cercando di lavorare sulla fase offensiva, probabilmente quest’anno stiamo sbagliando troppo gli ultimi passaggi. Abbiamo una buona classifica, sono ottimista per i prossimi impegni. La squadra saprà reagire già da domenica, non bisogna fasciarsi la testa: bisogna andare avanti, la Lazio fa più notizia quando perde due partite, piuttosto che quando ne vince cinque".