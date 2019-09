Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato al termine della partita con la Spal ai microfoni di Rai Sport: "E' successo che nel primo tempo non abbiamo fatto il secondo gol e nella nostra Serie A ci sta sbagliare la marcatura sul corner e poi al 90' prendere il secondo gol. Avevamo fatto un ottimo primo tempo ma le partite bisogna chiuderle e questo ci deve far riflettere per il futuro. Non dovrebbe succedere e puntualmente quando sbagliamo paghiamo dazio, oggi usciamo sconfitti da una gara che per quello che ho visto avremmo meritato ma il calcio è così non ti perdona. Correa e Milinkovic-Savic perché non dall'inizio? Non bisogna farci influenzare dal risultato, l'unica pecca è stata non segnare il secondo gol che avrebbe chiuso la partita".