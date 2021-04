Simone Inzaghi è guarito dal Covid. L’allenatore della Lazio è a Formello per guidare la squadra in vista della sfida di lunedì, decisiva per la zona Champions League, contro il Milan. Dopo aver saltato tre partite, quindi, il tecnico biancoceleste è pronto a riprendere il proprio posto in panchina per guidare Immobile e compagni, reduci dal pesante ko contro il Napoli.