In seguito all'allenamento mattutino sono arrivate anche le dichiarazioni di Simone Inzaghi ai microfoni ufficiali della Lazio. Ecco come si è espresso il tecnico piacentino.



Le sensazioni per il rush finale e per il record di vittorie casalingo: "Veniamo da un'ottima partita disputata lunedì, il focus è su domani, gara insidiosa contro una squadra in ottima salute. Ci vorrà una grande prestazione e dovremo ragionare partita per partita".



Sul Genoa: "Si tratta di una squadra completa con un organico ampio. Sono un gruppo organizzato con un allenatore che conosco molto bene. Noi dovremo sapere che troveremo un avversario tosto".



Sulle assenze: "Siamo in un ottimo momento. Domani avremo qualche assenza, e ciò comporterà qualche difficoltà. Non ci saranno Escalante, Ramos , Acerbi e Caicedo che purtroppo ha questo dolore che non lo lascia lavorare con tranquillità. Speriamo di avere tutti a disposizione per Firenze".