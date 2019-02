Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli: "C'è un po' di stanchezza a livello fisico perché abbiamo giocato tanto, ma a livello mentale la squadra sta bene. Le condizioni di Immobile e Luis Alberto le dovremo verificare tra oggi e domani, a primo impatto sembrerebbe che non ci siano lesioni per entrambi. Ci sono speranze, però giocando domani dovremo verificare come riposeranno stanotte e come li vedremo domani mattina".



SU ROMULO - "Romulo è un giocatore di qualità e quantità, ha fatto solo due allenamenti con noi, poi dovrò vedere anche come starà Marusic. Ha dimostrato di voler imparare in fretta, per domani può essere una soluzione, ma mancano ancora due allenamenti."



SULLA CHAMPIONS - "Sarà determinante come si affronterà ogni partita, una dopo l'altra. È ancora presto per guardare la classifica, ci saranno scontri diretti e periodi meno buoni per tutte le squadre, servirà grandissima continuità". SU LULIC - "Lulic mi aveva dato ampia disponibilità anche per giocare contro il Frosinone, poi ho scelto Durmisi. Quando è uscito Caicedo avevo la scelta sia di Senad che di Pedro Neto, quello è un ruolo che ha già fatto, anche nel derby."



SU LUIZ FELIPE E CORREA - "Luiz Felipe ha fatto i primi due allenamenti parziali lunedì e martedì, oggi dovrebbe tornare in gruppo e spero di poterlo convocare per domani. Anche Correa non ha lavorato in gruppo, vedremo in questo giorno e mezzo come andrà ma c'è grande speranza di poterlo impiegare dall'inizio".



SU MILINKOVIC - "Io penso che negli ultimi due mesi Milinkovic abbia migliorato tantissimo la squadra, dal gol col Torino alla partita contro la Juventus. È stato importantissimo come ci ha aiutato a livello fisico, ma la cosa importante è che vada avanti la Lazio, non è il singolo che ti fa vincere le partite".