Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla così alla vigilia della sfida Champions contro l'Inter. Tanti gli argomenti affrontati, su tutti quello di de Vrij, che l'anno prossimo sarà un giocatore nerazzurro: "Se ne è parlato tanto. Mi sono limitato ad osservarlo, a guardarlo. Non avevo nessun dubbio. Dopo la partita di Crotone dissi “vediamo” perché ho tutti a disposizione. Il ragazzo ha lavorato bene e sono sicuro che vorrà lasciare un segno profondo qui, per i compagni e per i tifosi. E far capire all’Inter che giocatore avrà a disposizione, di quale spessore, per i prossimi cinque anni”.



IMMOBILE - “Ha fatto una grandissima settimana, come l'hanno fatta Luis Alberto e Parolo. Hanno lavorato giorno e notte per essere disponibili per questa partita. Immobile è quello più avanti, negli ultimi due giorni ha lavorato nel migliore dei modi. Se non fosse stata l'ultima l'avrei tenuto per quella successiva. Ma domani Immobile giocherà dall'inizio".



PAROLO E LUIS ALBERTO - "Non sono impiegabili. Staranno con i compagni fino all'ultimo ma non possono essere utilizzati per la partita di domani".



FELIPE ANDERSON - "Luis Alberto? Al suo posto giocherà Felipe Anderson, che cercherà di aiutarci. Può essere lui un grande protagonista della partita di domani".