vale un posto nella prossima Champions League ma è anche sfida che mette a confronto i due migliori bomber di questo campionato ormai al termine., come nel torneo 1937/38 quando Piola e Meazza risultarono tra i migliori goleador del campionato.L'estate 1937 segna un rinnovamento nelle fila dell'Inter che in quegli anni si chiama Ambrosiana-Inter alla moda fascista. Reduce dal 7° posto dell'anno precedente,, gioco non proprio spettacolare ma assolutamente efficace e redditizio, finalizzato dal grande centravanti Meazza. La Lazio, seconda classificata nel campionato precedente, è suo malgrado protagonista del mercato estivo per la vicenda Dal Pont. Questi era un mediano che dopo buoni campionati con la maglia dell'Udinese aveva esordito in serie A nel 1936/37 con la Triestina senza peraltro suscitare chissà quale scalpore. Eppure. A conti fatti la battaglia per accaparrarsi il giocatore si rivelerà inutile perché il calciatore giocherà soltanto una manciata di partite senza mai lasciare il segno.Segno che al contrario lasciano eccome i due attaccanti simbolo di Ambrosiana e Lazio di quell'anno.. Due attaccanti di razza, tra i migliori marcatori italiani di tutti i tempi, hanno segnato con le loro reti i momenti più esaltanti degli anni'30 di Inter e Lazio. Due giocatori tecnicamente diversi, Meazza più portato all'azione personale, con maggiore qualità nel controllo di palla con entrambi i piedi, Piola più potente e maggiormente capace di segnare in tutte le circostanze.Autodidatta dal talento smisurato,che lo segue assiduamente e crede in lui, tanto da aggregarlo appena sedicenne alla prima squadra e farlo debuttare a 17 anni contro l'Unione Sportiva Milanese in una gara valida per la Coppa Volta giocata a Como nel 1927, nella quale segna due reti. E da quel momento non abbandonerà più l'attacco nerazzurro per ben quattordici stagioni diventando il miglior cannoniere di sempre nella storia dell'Inter., iniziata con le Bianche Casacche della Pro Vercelli e terminata a Novara: in mezzo i 9 anni con la maglia della Lazio durante i quali si aprono per Piola le porte della Nazionale e la vittoria della Coppa del Mondo del 1938. Giocatore dal fisico possente, alto e robusto, vero ariete da area di rigore Piola era dotato anche di una discreta tecnica e di abilità nel gioco acrobatico che gli permettevano di segnare in tutte le maniere, anche con spettacolari rovesciate. Unico rammarico: non aver mai vinto lo scudetto.Come detto Lazio-Inter è anche sfida tra goleador. Oggi Immobile e Icardi, ieri Piola e Meazza.. Le sfide tra le due squadre in quel campionato 1937/38 vengono vinte entrambe dell'Ambrosiana per 3-1, Meazza segna sia all'andata che al ritorno, mentre Piola rimane all'asciutto. Comunque sia andata quella stagione, Giuseppe Meazza e Silvio Piola sono stati tra le stelle più splendenti dell'età d'oro del calcio italiano, un calcio capace di imporsi a livello internazionale sia a livello di Nazionale sia con le squadre di club.