Lazio al lavoro per preparare la prossima gara contro l'Empoli. La squadra agli ordini di Inzaghi nel pomeriggio era al completo, tranne Luiz Felipe, Lukaku e Berisha, che dovrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni. Sotto gli occhi dello staff sono scattate le prove tattiche: una squadra si è schierata col modulo che utilizza mister Andreazzoli in Toscana, il 4-3-2-1, l'altra con il consueto 3-5-1-1 di Inzaghi. Che ha provato varie soluzioni e atteggiamenti tattici, senza rivelare nulla sugli uomini che scenderanno in campo domenica. Per ora sembra Wallace il terzo difensore da affiancare a Radu e Acerbi, sembra difficile che Correa affianchi Luis Alberto dietro Immobile, una delle opzioni tattiche a disposizione di Inzaghi.