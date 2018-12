Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo Verona: "Domenica pro-Lazio? Lo sapremo domani sera. Il Chievo ha pareggiato a Napoli meritatamente, Di Carlo ha sistemato la squadra, è esperto e bravo. Ci concederanno pochi spazi, hanno giocatori esperti, ci saranno tante insidie".



GLI INFORTUNATI - "Leiva non è convocato. Leiva, Jordao e Luis Alberto sono in tre non a disposizione. Luis è un generoso, voleva esserci, dalla partita con il Milan ha sentito un fastidio al pube, gli esiti sono stati positivi, ma non l'ho visto libero in questi giorni. Abbiamo parlato oggi dopo l'allenamento, non ci sarà domani, puntiamo la Sampdoria".



SUL CHIEVO - "Il Chievo ha meritato il pari a Napoli per lo spirito e l'organizzazione. Si sono compattati. Troveremo una squadra arcigna, serve una gara da vera Lazio".



SUL CAMPIONATO - "Sicuramente avremo tante partite ravvicinate, dobbiamo chiudere al meglio il girone d'andata. Il campionato quest'anno è più complicato, le medie-piccole si sono rinforzate. Sappiamo che il Chievo ci creerà delle difficoltà. Pensiamo una partita alla volta".