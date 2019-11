Prosegue il buon momento di forma della Lazio di Simone Inzaghi che in conferenza stampa ha presentato la gara di domani contro l'Udinese, un avversario che il tecnico presenta così: "Sono una squadra fisica ma con giocatori di grande qualità. Ci metteranno in difficoltà con i loro attaccanti e con le qualità dei loro singoli come De Paul e Mandragora".



FIDUCIA E SERIETA' - "Ho sempre avuto enorme fiducia, e ho sempre avvertito molto entusiasmo. I miei ragazzi si impegnano sempre con abnegazione. Dobbiamo mantenere questa posizione in classifica anche se le insidie nel campionato italiano sono dietro l'angolo e l'Udinese è l'insidia di domani".



GLI INDISPONIBILI - "Non saranno della partita Marusic, Berisha, Lukaku e Patric, che sta effettuando adesso degli esami".



IL RITORNO DI SINISA - "La notizia del ritorno di Mihajlovic è bellissima, l'ho visto grintoso. Ci siamo sentiti in questi mesi. Sarà un valore aggiunto per il suo Bologna e per il calcio italiano".



UN GIORNO IN MENO DI RIPOSO - "Mi aspettavo di giocare il lunedì. Non c'erano nemmeno complicazioni in tal senso. Un giorno di riposo in più ci avrebbe aiutato. Purtroppo chi gioca il giovedì è penalizzato".