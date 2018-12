Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte: "Come sta Leiva? Voglio portarlo in panchina, magari dargli un piccolo minutaggio a seconda delle sue condizioni tra oggi e domani. Per noi è molto importante, sto tornando al top della condizione. Milinkovic ha preso una botta contro la Sampdoria, si è allenato due giorni a parte e oggi credo che sarà parzialmente in gruppo. Ci sono passato anche io da giocatore, ci sono momenti in cui le cose non vanno bene, possono arrivare le critiche, lui dovrà rispondere con le prestazioni. Ho grandissima fiducia. Luis Alberto? Gli ho fatto i complimenti per come è entrato sabato, aveva giocato bene anche col Milan, poi ha avuto un problema che l'ha rallentato prima di Verona".