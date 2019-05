2-0 all'Atalanta, la Lazio vince per la settima volta la Coppa Italia e Simone Inzaghi commenta così a Rai Sport al termine dell'incontro: "E' stata una bellissima serata davanti a un pubblico meraviglioso. Abbiamo fatto una grande gara, ma onore all'Atalanta perché è stata combattuta come in campionato. Questa volta siamo stati bravi a far girare gli episodi dalla nostra parte. Cambi decisivi? Sì, avevo detto ai ragazzi che a volte è più importante chi subentra e sono stati bravissimi. E' una bella soddisfazione che ci meritiamo perché abbiamo fatto un bellissimo cammino. Certezza dell'Europa League? Volevamo questa coppa, ce l'abbiamo messa tutta e ora ce la godiamo".