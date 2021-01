In attesa del match di domani traallo stadio Luigiin, Simoneha presentato la sfida in conferenza stampa. Ecco come si è espresso il tecnico dei biancocelesti."A Milano abbiamo fatto un'ottima partita, con un'ottima costruzione. In determinate sfide devi commettere zero errori, come contro il Napoli, dove eravamo stati meno belli, ma perfetti. In certe partite non te lo puoi permettere"."In questi anni ci siamo già passati con altri giocatori, come Luis Alberto, Caicedo, e Milinkovic. Loro, come Muriqi, sono calciatori che vengono da un'altra cultura e nazione, bisogna avere pazienza, ma sono convinto che a lungo andare ci darà una mano."."La mia necessità è quella di poter avere tutti i giocatori a disposizione. Da quando ci siamo fermati a febbraio ad oggi non ho mai avuto quasi tutti a disposizione. Domani avremo ancora qualche defezione. Con la società stiamo valutando il da farsi sul mercato. Stiamo aspettando il nostro capitano,"."Abbiamo qualche punto di ritardo, è innegabile. Per quello che abbiamo fatto meritavamo di più. Sono convinto che ritorneremo nella parte più alta della classifica. Col presidente ci siamo sentiti e confrontati per Natale e Capodanno, non ci sono problemi. Era soddisfatto per le ultime prestazioni, ma era un po' dispiaciuto per la sconfitta di Milano. Per il rinnovo"."Di Caicedo se n'è parlato molto.. Caicedo aveva fatto tre giorni prima un'ottima gara col Napoli, per questo col Milan pensavo che Muriqi potesse darci maggiormente una mano., come Muriqi e Pereira. Quest'ultimo può ricoprire più ruoli, perché può giocare al posto di Luis Alberto, ma anche di Correa."."Allaci penseremo più avanti, ma ora chiedo che in campionato torniamo ad avere la continuità.e migliorare i risultati, anche perché le prestazioni sono state buone. Manca qualche vittoria"., perché se n'è cominciato a parlare ad agosto col presidente, e lui è una persona di parola. Se ne sta parlando tanto, ma io non vedo problemi, ma a me non cambia nulla avere un contratto pronto o meno"."Penso sia facile rispondere a questa domanda,. Spero vivamente che possiamo presto sconfiggere tutti questa maledizione".