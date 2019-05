Milinkovic e cambio modulo. Inzaghi ci sta pensando, come riporta il Corriere dello Sport tutto si basa su Sergej Milinkovic Savic. Il serbo partirà dalla panchina, non ci sarà in campo per diversi ordini di ragioni. La sua condizione fisica non è ottimale: assente dallo scorso 24 aprile, l'Atalanta va a mille, bisogna contrastarla anche sul piano della corsa. Per questo Inzaghi, e questo è un motivo tattico, sta pensando a due mediani per provare a fermare i trequartisti di Gasperini.



UN CAMBIO DI MODULO – Potrebbe anche varare una rivoluzione tattica, una gabbia pensata per l'Atalanta. La Lazio potrebbe passare dal 3-5-2 consueto al 3-4-1-2, con Luis Alberto regista offensivo alle spalle delle due punte. In questo modo Inzaghi svincolerebbe Luis Alberto dai compiti di copertura, garantendogli due mastini di guardia.