Altro giorno altra rifinitura. Archiviato il brutto risultato contro la, ora ladovrà ripartire e c’è subito l’occasione per farlo. Domani sera allo stadio Olimpico i biancocelesti ospiteranno il già retrocessoè stato chiaro: “Mi aspetto una partita importante”. Il club capitolino se vorrà sperare fino alla fine nel quarto posto dovrà per forza inanellare 4 vittorie su 4 gare. Non saranno più ammessi passi falsi.Considerando anche ildi sabato sera, Inzaghi sta pensando a qualche cambio di formazione. Il primo, stando alle prove tattiche della rifinitura, potrebbe arrivare tra i pali.è infatti in vantaggio su Reina. Davanti a lui, oltra ad, sul centrodestra scalpita. Lo spagnolo è infatti favorito al momento sia su Marusic che su Luiz Felipe. Passando alle fasce del centrocampo si procede verso la conferma disull’out destro, mentre a sinistraè pronto a sostituire capitan Lulic.Senza(squalificato) e(oggi corsetta differenziata per lui, difficilmente sarà convocato contro il Parma)avrà le chiavi della linea mediana biancoceleste. Ad aiutarlo Inzaghi sembra orientato a sceglierecome mezzala destra ecome regista. Anche in attacco si va verso un cambio. Accanto aè pronto a scendere in campo. Molto probabile il riposo per, oggi colpito duro al polpaccio destro. Altro allenamento in gruppo per, i quali saranno convocato. Assenti(a colloquio cona bordocampo) e: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile.: Reina, Alia, Marusic, Luiz Felipe, Musacchio, Akpa Akpro, Escalante, Lulic, Correa, Caicedo.: Inzaghi.