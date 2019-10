Lazio, oggi la ripresa, e Inzaghi ha già la sua strategia. Contro l'Atalanta si gioca già una fetta di corsa Champions, almeno a livello di morale, e non vuole sbagliare. Come riporta il Messaggero, sin dai primi allenamenti proverà i calci piazzati, uno dei talloni d'Achille della sua Lazio.



FORMAZIONE LAZIO - Presto per parlare di formazione: fino a dopodomani sulla formazione, tra domani e giovedì potrà riabbracciare i suoi Nazionali. Gli ultimi a rientrare saranno Luis Alberto, Acerbi, Immobile e André Anderson. Dopo la partita contro l'Atalanta la Lazio volera in Scozia, a Glasgow. E Inzaghi capirà se la sua strategia di limare gli errori passati avrà avuto il giusto peso.