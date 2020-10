La prima tranche di tamponi (oggi ci sarà la seconda) a Formello sembrerebbe aver dato un esito negativo tra i 12 calciatori out. Si tratta di Danilo Cataldi. Il centrocampista classe '94 della Lazio, come riportano i quotidiani, salvo sorprese è tornato a disposizione di Inzaghi. Anche se non al meglio poiché non risulta in formazione da dopo la Sampdoria, poco importa. Considerando l'emergenza ogni giocatore in più è d'oro per la Lazio in questo momento.