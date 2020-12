Si chiude all'Olimpico di Roma la 13a giornata di Serie A. Di fronte la Lazio di Simone Inzaghi e il Napoli di Rino Gattuso in un match molto importante in chiave Europa. Di seguito gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



LAZIO – NAPOLI h. 20.45

ORSATO

TEGONI – RANGHETTI

IV: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI



42' - Ammonito Immobile per un pestone ai danni di Bakayoko. Corretta la decisione dell'arbitro.



38' - Koulibaly rischia grosso. Già ammonito, entra in ritardo di Milinkovic cercando di prendere il pallone al limite dell'area di rigore del Napoli. Proteste della Lazio, per Orsato non è da secondo giallo. Decisione al limite.



30' - Ammonito Koulibaly per un intervento in ritardo su Caicedo. È già il quarto cartellino giallo della gara.



24' - Ammonito Escalante per un fallo a metà campo su Lozano a interrompere una ripartenza del Napoli.



19' - Check del Var sulla caduta in area di rigore di Koulibaly, che prova a calciare dopo un contatto con un avversario e conquista solo un angolo. Per Orsato è tutto regolare, il Var rivede con attenzione l'azione e conferma la decisione.



13' - Ammonito Lozano per un brutto intervento su Escalante. L'attaccante del Napoli con la spalla ha colpito il giocatore avversario sul volto.



11' - Ammonito Hoedt per un fallo da dietro su Petagna non lontano dall'area di rigore della Lazio.