Tutto il futuro di Inzaghi dipende dalla Coppa Italia. E ora Inzaghi rischia davvero. Se la Lazio dovesse vincere la Coppa contro l'Atalanta, il primo a sorridere sarebbe di certo Simone Inzaghi: la dirigenza ci sta pensando, l'ottavo posto in campionato è deludente, la Lazio è fuori dalla corsa Champions. E spunta il nome di un grande ex.



INZAGHI A RISCHIO - Per un ex Lazio che rischia grosso, potrebbe essere proprio un ex Lazio a sostituirlo: come riporta Il Tempo, Tare e Lotito starebbero pensando a piazzare sulla panchina un sinistro magico, proprio quel Sinisa Mihajlovic che tanto bene sta facendo in questa sua nuova avventura al Bologna. La Lazio ci pensa, con una certezza: dipende tutto dalla Coppa.