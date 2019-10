Inzaghi ha deciso chi non giocherà contro il Celtic. Archiviata la rifinitura, arriva la certezza: a saltare sarà un big. La squadra biancoceleste affronterà il Celtic in quello che sembra uno spareggio qualificazione: molte delle speranze biancocelesti di passare il turno dipendono dal doppio incontro con gli scozzesi. All'andata non si accomoderà in panchina solo Ciro Immobile: anche Luis Alberto rischia di guardare i compagni giocate nella bolgia del Celtic Park. Troppo rischioso schierarlo dal primo minuto: contro l'Atalanta ha sentito un dolorino alla coscia sinistra, rimarrà in panchina per precauzione. Al suo posto dovrebbe tornare al suo ruolo naturale Marco Parolo, dopo essere stato sacrificato nel cuore del centrocampo al posto di Lucas Leiva.