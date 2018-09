Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla a Sky Sport prima della sfida contro l'Apollon Limassol: "Abbiamo nelle nostre corde e nelle nostre possibilità la capacità di migliorare sempre. Sia in campionato che in Europa le aspettative si sono alzate perché le competitor si sono rafforzate. Caicedo? È un ottimo professionista e un grande calciatore, lo scorso anno quando è stato chiamato in causa al posto di Immobile ha sempre risposto presente, mi ha soddisfatto in pieno".