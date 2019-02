Ultimo allenamento romano per la Lazio prima di partire per Siviglia. Inzaghi sorride: due sorprese positive sul terreno di gioco. Prima entra in campo lo spagnolo Luis Alberto, poi arriva anche Marco Parolo. Tutti e due presenti nella rifinitura, potrebbe portarli a Siviglia. Parolo potrebbe addirittura giocare dall'inizio.



LUIS ALBERTO - Su Luis Alberto sensazioni diverse. Inzaghi potrebbe essersi mosso sul piano della pretattica, ed aver portato in campo lo spagnolo solo per allarmare gli osservatori del Siviglia. Lo ha già fatto con Immobile prima della gara di andata: Luis Alberto ha svolto solo una parte delle prove tattiche, prima di una lunga sessione di differenziato. L'impressione è che Inzaghi non lo rischierà. Torna disponibile Radu, ha smaltito l'influenza che ne ha condizionato il rendimento a Genova.