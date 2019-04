Contro l'Atalanta sarà meglio chiuderla nel primo tempo. Anche perché nella ripresa la Lazio non riesce più a vincere. Come se le Lazio fossero due, la seconda nettamente più in difficoltà della prima. Gli ultimi 13 gol la Lazio li ha subiti nel secondo tempo: l'Atalanta prenda nota.



DATI DA CORREGGERE - Inzaghi deve correre ai ripari: come ha riportato Laziopage, nelle ultime 14 partite la Lazio ha vinto solo un secondo tempo, quello nel derby contro la Roma. Solo la partita contro il Milan ha interrotto questo trend che va avanti da gennaio. Un approccio da cambiare, qualcosa da modificare: starà ad Inzaghi capire cosa non funzioni. Anche perché la doppia, decisiva sfida contro l'Atalanta è alle porte.