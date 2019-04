Non solo Paratici a vedere Sampdoria-Lazio. La vittoria dei biancocelesti, importante nella corsa Champions, è stata sotto la lente d'ingrandimento di addetti ai lavori e osservatori. Il calciomercato si avvicina, le partite da giocare, e da osservare, sono poche. L'Arsenal in particolare prendeva appunti in tribuna con i suoi scout.



MERCATO - Osservati speciali alla Lazio? Paratici, uomo-mercato della Juventus, si è goduto la doppietta di Caicedo in tribuna, sotto osservazione più di un giocatore. Anche l'Arsenal ha preso appunti: i tifosi della Lazio possono dormire sonni tranquilli, come riporta il Daily Star sotto osservazione dovrebbe essere Praet. Il centrocampista viene considerato l'alternativa cheap a Barella, su cui c'è mezza Europa: contro la Lazio non ha brillato, l'Arsenal lo segue da tempo.