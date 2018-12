Dopo la sconfitta interna contro l’Eintracht, Simone Inzaghi ha così analizzato il momento della sua Lazio in conferenza stampa: “I ragazzi hanno giocato una ottima gara. Dispiace aver perso, soprattutto aver preso due gol così. Nella prime rete Gacinovic ha fatto una grande giocata, nella seconda c'erano fuorigioco e un tocco di mano. Il guardalinee non ha visto, peccato. Rispetto a Cipro i miei giocatori hanno fatto un'altra partita. Da secondi, avremmo un accoppiamento importante. Ci saranno 32 squadre agguerrite, vedremo chi ci capiterà lunedì nel sorteggio. C'era confusione sugli spalti, mi hanno detto di un cancello sfondato. La concentrazione della mia squadra però non è cambiata. Stasera non ci sono stati blackout. Uno è stato un eurogol, il secondo invece è irregolare. Contro l'Atalanta sarà difficile, la classifica è corta. A Bergamo serve una partita gagliarda”.