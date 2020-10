Nel pieno dell'emergenza, Simone Inzaghi ha presentato a Sky la sfida di domani contro il Bruges: "E' una vigilia diversa dalle altre, ma dobbiamo andare a fare una gara importante, contro una squadra che ha vinto la prima partita del girone come noi. Il principale problema sarà non poter ruotare i calciatori. Avrò pochissimi cambi, sapendo di aver giocato tre giorni fa col Bologna, ma bisogna andare avanti".



SULLA PARTITA - Dobbiamo dare seguito all'esordio con il Dortmund contro una squadra che ha vinto il campionato belga. Sarà una gara complicata, loro sono una squadra fisica con un ottimo centrocampo. Dovremo fare una partita molto intensa, in Europa i ritmi sono alti".



SU MURIQI - "Titolare? Non lo so, ho anche Correa e Caicedo".