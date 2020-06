Simonei, allenatore dellaha parlato a DAZN dopo la partita vinta in rimonta contro la Fiorentina: "Penso che sia una vittoria di carattere e di voglia, obiettivamente abbiamo qualche problema a livello numerico. Ci sono stati diversi contrattempi ed infortuni, devo dire grazie perché oggi Correa, Radu e Marusic probabilmente, se non avessimo avuto questa emergenza, non li avrei schierati in quanto hanno avuto problemi ieri. Idem ho Vavro in panchina che si allena a ritmo ridotto da 4-5 giorni. La Fiorentina è un'ottima squadra, organizzata, quindi ringrazio i ragazzi perché non era semplice"."Avevamo lasciato che potevamo giocare una partita a settimana senza problemi, con possibilità di scegliere. Ora invece con queste partite ravvicinate ci mancano anche giocatori importantissimi come Luiz Felipe, Leiva e Lulic. Ho chiesto un sacrificio in più ad alcuni, e ci siamo: una squadra senza carattere non avrebbe mai vinto una partita del genere"."Mi dispiace, ho cercato di aiutare gli arbitri perché poteva esserci un po' di nervosismo. Magari avrebbe potuto ammonirmi, così martedì sarei stato a Torino con la squadra"."I ragazzi sanno l'importanza della posta in palio, così come che Radu e Correa avevano chiesto il cambio due giorni fa per problemi ed ho dovuto usarli, Lukaku era fermo da 5 mesi, Marusic l'ho visto solo ieri per un allenamento blando... I ragazzi sono un po' preoccupati ma devono stare tranquilli perché abbiamo questi ragazzi giovani che possono aiutarci anche negli allenamenti"."Abbiamo gestito, sapevamo che la partita sarebbe stata dispendiosa e che i giocatori in panchina non erano sicuramente utilizzabili. Speravo di non farlo. Abbiamo gestito discretamente la prima mezz'ora, nonostante una Fiorentina ben disposta e con ottimi elementi"."Non potendo avere Luiz Felipe né Vavro, e non potendo utilizzare Radu, facevamo fatica a sviluppare a sinistra avendo un destro come Bastos. Con Radu nella sua posizione anche Luis Alberto ha potuto fare molto, molto meglio".