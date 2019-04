Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan valido per la rincorsa alla Champions League. I biancocelesti hanno voglia di riprendere la corsa dopo il pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta contro la SPAL.



SULLA GARA DI DOMANI: “E’ una gara importante, una fetta importante del nostro cammino verso la Champions. Voglio una grande partita con una squadra con la mente libera. Voglio vedere grande personalità”



TANTI GOL SUBITI NEI MINUTI FINALI: "Credo sia un dato comune a tante squadre, quasi tutte in Europa. C'è stanchezza, si perde concentrazione e si subiscono i gol. Sicuramente noi lì dobbiamo fare un salto di qualità".



TABU' MILAN: "Tutti i tabù devono essere sfatati, non è da tutti vincere contro la Juventus e a San Siro contro l'Inter". INFORTUNATI: "Radu è fuori, non ha la caviglia a posto e abbiamo preferito non portarlo. Marusic ha avuto un indolenzimento importante contro il Sassuolo e domani non ci sarà. Berisha si porta dietro il problema al polpaccio e Badelj è squalificato, queste quattro sono le assenze per domani".



SULL'ARBITRO ROCCHI: "Io penso di sì, come ho detto dopo la sfida contro il Sassuolo che il rigore c'era. Rocchi è una garanzia a livello europeo, domani lo sarà per il grande pubblico e per l'importanza della partita".



SULLA FORMAZIONE: "La formazione è fatta, ho dubbi sui terzi che giocheranno insieme ad Acerbi. Ramos o Patric a destra, a sinistra Bastos o Wallace. Sarà una bellissima partita, bella da giocare con un grande pubblico, noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre forze e che questo tipo di partite sono nelle nostre corde".