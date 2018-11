Simoneha commentato la gara trae Milan a Sky Sport 24: “Volevamo vincere, però ci teniamo il pari per come è arrivato. Ma c’è rammarico, il calcio è così, prendi un gol su deviazione e vai sotto. Siamo stati bravi a rimanere in partita e prendere il pareggio che è strameritato. Mi dispiace per i ragazzi, hanno lavorato bene questa settimana e giocato bene stasera. Siamo stati in controllo, abbiamo palleggiato bene, fatto correre il Milan ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio e siamo stati sfortunati in zona gol. Il gol di Kessie è stata una brutta botta ma abbiamo reagito bene.? L’ho cambiato perché era ammonito, avevamo la partita in mano e il mio pensiero era che potevamo rimanere in 10 e in quel caso si sarebbe messa male la gara. Ho preservato la squadra e ho preso questa decisione in una partita fisica.? Non avevo capito il perché della sua decisione, poi mi hanno detto che avevo lasciato l’area tecnica e mi sono scusato. Ci tenevo, non volevamo perdere e ho reagito così”.