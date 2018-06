Inzaghi pensa alle sue ali. Non solo quelle dell'amore: in questo weekend il tecnico biancoceleste ha coronato il suo sogno di sposare la compagna, Gaia Lucariello. Con un occhio di riguardo al mercato: gli uomini di fascia sono oggetto di valutazione, c'è voglia di alternative.



NEWS LAZIO - Per questo sulla fascia cominciano a fioccare alcuni nomi interessanti. Bisogna portare forze fresche, a sinistra Lukaku non ha dato garanzie dal punto di vista fisico e Lulic è oramai un senatore, a destra dietro Marusic Basta e Patric non danno tranquillità a mister Inzaghi. Nel mirino del club di Formello c'è Laxalt del Genoa: con Preziosi i rapporti sono sempre stati buonissimi, ma la concorrenza è agguerrita. A destra nomi caldi sono quelli di Lazzari della Spal (che fece benissimo all'Olimpico, proprio contro la Lazio, e Lainer del Salisburgo, affrontato in Europa League.