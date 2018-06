Thomas Strakosha, portiere della Lazio, è stato intervistato da RTSH Sport: "La parata più bella? Il rigore di Dybala al 96esimo, ci ha permesso di vincere una partita importante. Se non fosse stato per mio padre avrei potuto fare l'attaccante, ma comunque avrei giocato a calcio, perché è tutta la mia vita. La famiglia mi ha sempre sostenuto e mi ha insegnato a non distogliere mai l’attenzione dagli altri, ma a realizzare tutto ciò che voglio. Mi dicevano che sarei arrivato a fare il portiere solo grazie a mio padre Foto, ma non mi turba questo aspetto, so che dovrò sentire questi commenti per tutta la vita”.