Inzaghi vuole uno spilungone in avanti. Troppo ghiotta l'occasione di convertire in gol i cross di Lazzari e Jony, il mister ha chiesto a Tare uno sforzo sul mercato: vorrebbe Fernando Llorente. Come riporta il Messaggero, il gigante ex Bilbao ha carisma, esperienza, forza: l'ingaggio alto - 3,5 milioni - e l'età - 34 anni - non spaventano Inzaghi.



MERCATO LAZIO - Nella Lazio pensata da Inzaghi un centravanti come Llorente sarebbe l'ideale. Mendes propone Bas Dost dello Sporting, se riuscisse a piazzare Wallace fra Valencia e Deportivo vanterebbe un credito presso Lotito e potrebbe provare a portarlo in Italia. L'identikit è lo stesso: una boa centrale, in grado di mettere in rete i cross di Lazzari.