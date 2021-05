Si avvicina un’altra sfida determinante in casa Lazio. I biancocelesti sabato sera affronteranno la Fiorentina. La squadra di Iachini ha bisogno di punti per decretarsi definitivamente salva e affronterà Immobile e compagni con la massima intensità. Per questo motivo non saranno ammessi cali di concentrazione tra la squadra biancoceleste.



PRIME PROVE TATTICHE - Quest’ultima si è ritrovata questa mattina a Formello, esattamente sul secondo campo per proseguire con la preparazione del match. Primi accenni tattici nel Lazio Training Center da parte di mister Inzaghi. Regolarmente in gruppo Luiz Felipe il quale attende solamente l’inserimento nella lista dei 25 a scapito con ogni probabilità di Musacchio. Torelli, prove e partitella finale, questo il programma di oggi.



MILINKOVIC A RIPOSO, SI RIVEDE CAICEDO - Non si sono visti con i compagni Armini (impegnato con la Primavera) e Milinkovic. Il Sergente continua a ricaricare le pile in vista della sfida di sabato. Domani è atteso in gruppo per la seduta di antivigilia in ottica Fiorentina. Presenti in campo sia Escalante che Caicedo. L’ex Eibar sta aumentando l’intensità dei suoi allenamenti differenziati. Si avvicina il suo rientro. L’attaccante ecuadoregno invece si è rivisto solamente oggi sul manto erboso di Formello per una leggera seduta a parte.