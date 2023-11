La prova di Isaksen contro il Celtic è stata convincente. L'assist per il 2-0 di Immobile è stata la ciliegina sulla torta nel suo esordio da titolare in Champions dopo una prestazione positiva, con un gol sfiorato, tanta corsa e duelli vinti nell1vs1 in dribbling. Sarri è intenzionato quindi a puntare ancora su di lui per i prossimi impegni della Lazio tra campionato e coppe. Complice anche l'infortunio di Zaccagni (che molto difficilmente recupererà dal problema all'anca prima di una decina di giorni ancora) e il non brillante stato di forma di Felipe Anderson e Pedro, l'esterno danese - arrivato in estate dal Midtjylland per 12 milioni di euro - vedrà salire parecchio il proprio minutaggio già a partire da sabato: contro il Cagliari una maglia da titolare in attacco, salvo sorprese, sembra essere già prenotata.